“In base alla nostra proposta non sarebbe stata condonata o amnistiata nessuna pena, semplicemente noi diciamo che nessun bambino deve trascorrere i primi anni di vita in carcere. Pertanto le donne incinte o con bambini piccoli da accudire, avrebbero scontato le pene in strutture protette, vigilate e controllate, facendo così vivere ai bambini primi anni di vita migliori. I bambini non hanno alcuna colpa e invece saranno segnati a vita dalla disumanità di qualche leader e gruppo politico”. Debora Serracchiani e i deputati dem della commissione giustizia della Camera protestano dopo il blitz della maggioranza che, con degli emendamenti, ha stravolto la proposta del Partito Democratico sulla detenzione di donne incinte e madri di bambini fino ai 6 anni. “Mandare donne incinte in carcere è disumano e incivile, siamo sconvolti, hanno utilizzato come autobus la la nostra proposta per fare le loro schifezze” commenta Alessandro Zan.