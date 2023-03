Ha inalato alcune bombolette di gas per i fornelli da campeggio, utilizzate per scaldare le vivande. È morto così un detenuto di 27 anni nel carcere Lorusso e Cutugno, ritrovato senza vita nella sua cella martedì sera intorno alle 21.

Al momento non è chiaro se l’uomo abbia volontariamente utilizzato le bombolette per togliersi la vita o se si sia trattato di un incidente. Anche il compagno di cella, infatti, è stato trovato privo di conoscenza dagli agenti della polizia penitenziaria. Trasportato all’ospedale Maria Vittoria, non è in pericolo di vita e dopo aver trascorso la notte al pronto soccorso è stato riportato in carcere.