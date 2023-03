Marco Tardelli protagonista dell’edizione 2023 di Change the World Model United Nations a New York. L’ex calciatore di Juventus e Inter, campione del mondo e icona di Spagna ’82, parlerà ai giovani del ruolo dello sport nella diplomazia e nelle relazioni internazionali. Il Cwmun di New York è infatti un programma che riunisce 5mila studenti provenienti da tutto il mondo per discutere dei grandi temi dell’agenda politica internazionale. L’evento di quest’anno è in programma dal 24 al 26 marzo e l’obiettivo è far vivere ai giovani un’esperienza che simuli quella di un delegato delle Nazioni Unite. La General Assembly Hall del Palazzo di Vetro dell’Onu ha ospitato nove edizioni dell’evento tra il 2012 e il 2022: già nel 2015, infatti, Tardelli parlò all’Assemblea generale nell’ambito della stessa iniziativa. “È stato più difficile di una finale di Coppa del Mondo, un’emozione incredibile”, raccontò all’epoca. Oggi l’ex calciatore e allenatore è Goodwill Ambassador di Cwmun.

All’edizione 2023, oltre a Tardelli, saranno protagonisti della tre giorni di conferenze per i giovani anche altri personaggi del calcio e dello sport. Ci sarà Zbigniew Boniek come ospite speciale: il polacco ex Juventus e Roma, che insieme a Tardelli ha vinto la Coppa dei Campioni 1984/85, oggi è vicepresidente dell’Uefa, mentre dal 2012 al 2021 ha guidato la Federcalcio della Polonia.

Tra gli ospiti c’è inoltre la 18enne Mariaclotilde Adosini, giovane talento della scherma che è stata protagonista di un grande gesto di fair play lo scorso febbraio durante una tappa della Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile. La schermitrice azzurra aveva vinto il suo assalto contro la francese Juliette Baudinot, ma viziato da un errore dell’arbitro che sul 13-12 aveva erroneamente assegnato due punti ad Adosini dopo una sua stoccata vincente. La francese Baudinot se n’è accorta solo al termine dell’assalto e ha presentato ricorso, ma da regolamento era ormai troppo tardi per rimediare. Interpellata dalla direzione gara, Adosini però ha deciso di sua spontanea volontà di riprendere l’assalto dal 13-12, rinunciando di fatto a una vittoria certa. Nella ripetizione del match la giovane azzurra perde, ma alla fine del torneo tutto il pubblico la applaude.

A New York parlerà anche Paolo Scaroni, presidente del Milan e vicepresidente del Gruppo Rothschild, e ci saranno altri ospiti come l’ex presidente della Serbia Boris Tadic, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il direttore di Limes Lucio Caracciolo, i giornalisti Maria Latella, Myrta Merlino e Federico Rampini, ma anche Maurizio Massari, Francesco Priolo e Fabrizio Rindi. Tra gli speakers anche Salvatore Carrubba, giornalista e accademico che è presidente dell’international board di Cwmun. Della governance fanno parte Claudio Corbino, presidente dall’associazione “I diplomatici”, e Letizia Moratti.