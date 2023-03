Tulsa è la seconda città più grande dello stato americano dell’Oklahoma. Qui si trova uno dei centri di ricerca dell’ABCD STUDY: il più ambizioso studio sullo sviluppo cerebrale nei giovani mai fatto fino ad ora. Ventuno istituti coinvolti, 440 milioni di dollari di investimento del governo americano, 27mila metri quadrati interamente dedicati alla ricerca neuropsichiatrica e alle neuroscienze e più di 11mila bambini che dall’età di 10 anni saranno seguiti fino ai 20.

PresaDiretta con “La scatola nera” in onda lunedì 20 marzo alle 21.20 su Rai3 è entrata in questo centro per capire quale sia l’impatto sul cervello di bambini e ragazzi delle tante ore passate sui cellulari e social.

Sono 10 anni, da quando i social sono esplosi, che gli esperti accusano l’aumento del disagio tra i più giovani: ansia, stress, disturbi dell’attenzione e del linguaggio, anoressia, depressione, autolesionismo. A PresaDiretta storie e testimonianze esclusive. Come quella di Frances Haugen, un’informatica americana dipendente di Facebook, che nel 2021 ha rivelato con migliaia di documenti interni come la società fosse consapevole dell’impatto degli algoritmi sulla salute mentale dei più giovani.

Sul banco degli imputati i motori di raccomandazione, i potentissimi i software che “personalizzano” i contenuti offerti a ciascun utente. Scandagliano i tuoi interessi ma anche le tue paure e colpiscono là dove sei più fragile.

Negli Stati Uniti qualcosa si sta muovendo. Migliaia di famiglie hanno avviato delle cause legali sostenendo che i loro figli sono stati danneggiati dall’amplificazione dei loro disturbi sulle piattaforme e a Seattle tutte le scuole della città hanno fatto causa ai social per gli stessi motivi.

Nel frattempo la scuola si è messa in moto. A PresaDiretta alcune delle tante esperienze scolastiche italiane di collaborazione con le famiglie su progetti di prevenzione. A Bologna si lavora attraverso i sentimenti, a Lissone si combatte la dipendenza dai social con la pet therapy, a Faenza hanno inventato una sacca appendi cellulari per insegnare la gestione del tempo di connessione, a Milano 150 genitori in collaborazione con l’Università Bicocca hanno attuato il patto digitale, per dare più tardi possibile il cellulare ai loro figli.

Nell’inchiesta di PresaDiretta anche il Metaverso che sta arrivando, la futura versione di Internet. Sono tantissime le società che stanno creando i loro metaversi: realtà immersive, esperienze sensoriali, possibilità di muoversi negli spazi virtuali. Come cambieranno le nostre vite nel futuro di Internet?

LA SCATOLA NERA è un racconto di Riccardo Iacona, Antonella Bottini, Sabrina Carreras, Lisa Iotti, Elena Marzano, Irene Sicurella, Fabio Colazzo, Eugenio Catalani, Matteo Delbò, Fabrizio Lazzaretti, Alessandro Marcelli, Massimiliano Torchia.