Per la prima volta dall’invasione russa dell’Ucraina, Vladimir Putin ha fatto visita in Donbass. Nel video, l’arrivo del presidente russo a Mariupol. Secondo l’ufficio stampa del Cremlino, Putin è arrivato in città in elicottero, e poi ha girato tra i quartieri in auto (guidando lui stesso). Putin ha promesso la costruzione di nuovi quartieri residenziali. Ieri la visita a sorpresa in Crimea.