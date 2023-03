“A te che non hai mai tradito, a te che non hai mai rinnegato. Onore Comandante”, “Ciao Comandante” e “Onore Comandante”. Questi alcuni dei manifesti appesi all’altezza del supermercato Carrefour a pochi passi dalla chiesa San Ponziano e nella vicina via Sacchetti, nel quartiere romano Talenti, dove alle 7 di mattina sono stati celebrati i funerali di Pierluigi Concutelli, il terrorista nero – condannato all’ergastolo per l’omicidio del giudice Vittorio Occorsio – morto tre giorni fa. Dentro la chiesa è rimasta una corona di fiori neri in omaggio all’ex terrorista. Secondo fonti giornalistiche tra i presenti vi sarebbero stati alcuni tra gli storici capi dell’estrema destra romana tra cui Roberto Fiore.