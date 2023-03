I bambini deportati dall’Ucraina alla Russia sono un crimine di guerra. Ed è questo motivo che la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto contro il presidente russo Vladimir Putin perché sarebbe “responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di popolazione (bambini) e di trasferimento illegale di popolazione (bambini) dalle zone occupate dell’Ucraina alla Russia”. È la stessa corte a comunicare la decisione. Oltre a Putin, un altro mandato di arresto è stato spiccato nei confronti di Maria Alekseyevna Lvova-Belova, commissaria per i diritti dei bambini presso il Cremlino. I reati sarebbero stati commessi nel territorio occupato ucraino almeno a partire dal 24 febbraio 2022 ovvero dall’inizio dell’invasione russa.

I numeri sono incerti ma lo scorso dicembre Kiev denunciava che sono 13mila i bambini allontanati dall’est del Paese. La Commissione internazionale indipendente d’inchiesta sull’Ucraina aveva indicato che un “numero significativo” di bambini, in particolare provenienti dagli orfanotrofi e altre istituzioni, fosse scomparso nei territori occupati dalle truppe russe. E l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani aveva espresso preoccupazione rispetto al fatto che i bambini potessero essere stati deportati in Russia con la forza per essere adottati, pur chiarendo che questa ipotesi – come il numero di minori coinvolti – non potesse venire confermata. Secondo un report della Yale School of Public Health almeno 6000 bambini ucraini sono portati in campi di rieducazione in Russia. Le strutture individuate dalla ricerca sono 43, di cui 7 nella occupata Crimea. “Molti bambini vengono riportati alle famiglie di origine, ma di molti altri non si sa se siano stati o meno riconsegnati”, si leggeva nel rapporto. Un sistema complesso, in cui i genitori ucraini forniscono formalmente il consenso per mandare i figli in queste strutture. Precisava il report: “I dati suggeriscono che molti dei consensi vengono dati sotto costrizione e sono quindi non validi”.

Sempre secondo il report i minori – trai pochi mesi e i 17 anni – in alcuni casi sono orfani, ma la maggior parte provengono da famiglie con scarse possibilità economiche e i genitori li affidano per potergli garantire la sopravvivenza. Una volta arrivati nelle strutture, molte delle quali prima del conflitto erano campi estivi, inizia il percorso. “Almeno il 78% dei campi sembra essere impiegato nella rieducazione dei bambini”, spiegano i ricercatori. “I minori sono esposti a rieducazione culturale, patriottica e militare”. Lezioni di storia e addestramento, libri e fucili. Lezioni per diventare patrioti russi. Non sono state però riportate denunce né è stata ritrovata traccia “di maltrattamenti, di abusi sessuali, o di violenza fisica”.