“Non si può continuare a parlare di green e ambiente e poi tentennare di fronte a un progetto di questo tipo, bisogna avere il coraggio di dire che le aree tutelate per ragioni di interesse pubblico ambientale non vanno toccate. E poi si ragiona sullo stadio. La scelta migliore dal punto di vista ambientale è riqualificare il Meazza“. Lo dice il consigliere comunale Enrico Fedreghini, mandano un messaggio al sindaco di Milano, Beppe Sala, in riferimento alla proposta del Milan di costruire il nuovo stadio nel parco de La Maura. Fedreghini, eletto a Palazzo Marino proprio con la lista a sostegno di Sala, fa parte del coordinamento di cittadini che si stanno opponendo al disegno della società rossonera.