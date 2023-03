“A me non preoccupa che Carlo prenda voti alla destra, mi preoccupa quando insieme al suo amico Renzi vota con la destra”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, si è rivolto a Carlo Calenda al congresso della Cgil a Rimini, durante la tavola rotonda con i leader dell’opposizione e il segretario generale del sindacato Maurizio Landini. Terminato l’intervento di Calenda, Conte ha preso la parola ironizzando: “Hai preso qualche applauso” . Poi ha lanciato la stoccata al leader di Azione sul voto con le destra, ricevendo un applauso da parte della platea.

Calenda è quindi intervenuto: “No, no, scusate a me va bene tutto, voi potete applaudire. Però uno di voi mi dice quando ho votato con la destra? Sulla guerra? Eh ma allora ho votato anche col Pd. E allora, invece di fare i pecoroni, ragionate prima di applaudire. Noi con la destra non abbiamo mai votato”, ha detto il senatore, ricevendo qualche fischio.