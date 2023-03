Primo faccia a faccia in Aula tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. “Il vostro governo non parla mai di precarietà e lavoro povero, che colpiscono soprattutto donne, giovani e Sud”, ha esordito la segretaria dem rivolgendosi alla presidente del Consiglio a Montecitorio. Per poi rilanciare sulla necessità di “una legge che fissi un salario minimo, complementare e non sostitutivo alla contrattazione, con una legge sulla rappresentanza che spazi via i contratti pirata”. La neo eletta leder dei dem ha scelto di far partire le sue battaglie in Parlamento dalla misura che più di tutte, in questo momento, potrebbe riunire le opposizioni (dal M5s al Terzo Polo di Calenda). A lei ha replicato la presidente del Consiglio, prima accusando i governi precedenti di non aver fatto abbastanza, poi dicendo che “non è soluzione, rischia di essere sostitutivo al ribasso“, ha detto. Schlein ha anche parlato della proposta, già anticipata domenica durante l’assemblea Pd, di un congedo parentale paritario di 3 mesi e non trasferibile. Un tema su cui Meloni si è detta disponibile a parlare: “Abbiamo molto a cuore la questione della denatalità e sul tema del congedo parentale sono sempre pronta a confrontarmi”, ha dichiarato in chiusura. Per Meloni era il primo question time dall’arrivo a Palazzo Chigi: il banco del governo era al completo e l’Aula piena. La premier sedeva tra i due vice, Matteo Salvini e Antonio Tajani. In Aula era presenta anche Giuseppe Conte che non ha preso la parola a Montecitorio, ma su Twitter ha rivendicato la calendarizzazione della proposta di legge M5s sul salario minimo. In contemporanea sono state calendarizzate anche le due proposte Pd sullo stesso tema.

Schlein: “La vostra azione si definisce con tre parole: incapacità, approssimazione e insensibilità” – La segretaria dem, al debutto per il question time da leader Pd, era seduta tra la neovicepresidente Pd Chiara Gribaudo e la capogruppo a Montecitorio Debora Serracchiani. “Siete in carica da soli 5 mesi, è vero, ma state andando nella direzione sbagliata”, ha detto la segretaria dem Schlein replicando a Meloni. “Siete una destra ossessionata dall’immigrazione e non vedete le migrazioni dei giovani che sono costretti a causa dei salari bassi a cercare all’estero di andare a realizzarsi“. Nell’illustrare l’interrogazione, Schlein si è rivolta a Meloni affermando: “Signora presidente, c’è un dato di cui non parlate mai: la precarietà e il lavoro povero, che colpiscono soprattutto donne, giovani e Sud. Occorre fissare per legge un salario minimo, complementare e non sostitutivo della contrattazione, con una legge sulla rappresentanza che spazi via i contratti pirata. Stupisce che non vediate il nesso tra denatalità e precarietà”. Schlein ha quindi proposto di varare in questa direzione “un congedo paritario retribuito di almeno 3 mesi“. Dopo la risposta di Meloni, in cui ha detto che il governo non è intenzionato a impegnarsi sul salario minimo, Schlein ha replicato: “Le sue risposte non ci soddisfano. Vorrei ricordare che Pd nella scorsa legislatura ha provato ad approvare il salario minimo ma i partiti ora suoi alleati erano contrari e la caduta del governo lo impedì. Lei ora è al governo, io all’opposizione spetta a lei dare risposte subito ai problemi. Lei dice no al salario minimo e rinvia a soluzioni tardive e aleatorie”. Schlein ha contestato l’affermazione della premier che basti allargare i contratti collettivi: “Se fosse bastata la contrattazione non avremmo ora il 12% dei lavoratori che sono poveri“. Anche perché c’è il problema dei contratti pirata, ha sottolineato Schlein, dimostrata dalla crescita di questi “da 25 ai 441 negli ultimi anni”. “I vostri veri punti di emergenza sono i rave, la guerra alle Ong, e da ieri colpire ideologicamente i diritti dei figli e delle figlie delle famiglie omogenitoriali, che hanno diritti come tutti i bambini e tutte le bambine che fanno parte della nostra comunità. Sul piano sociale, la vostra azione si definisce con tre parole: incapacità, approssimazione ed insensibilità, ma la vostra propaganda sta sfumando”.

Meloni: “Il salario minimo non è la soluzione” – Nel corso della sua replica la presidente del Consiglio ha accusato innanzitutto i governi precedenti: “Fronteggiare il fenomeno del lavoro povero è una delle priorità del governo“, ha detto. “Come fanno notare gli interroganti, Schlein ed altri, l’Italia è l’unico paese Ocse in cui dal ’90 al 2020 il salario è diminuito mentre nel resto dell’occidente cresceva. E il Pd fa rilevare anche con una sincerità che gli fa onore che negli anni passati la quota di prodotto interno lordo che è stata destinata a salari e stipendi è stata ridotta più che negli altri Stati. E’ vero, c’è un problema: chi ha governato sino ad ora ha reso più poveri gli italiani e noi dobbiamo invertire la rotta”. E “noi già nei primi mesi di legislatura con le risorse ridotte che avevamo a disposizione abbiamo dato segnali in questo senso, come il rinnovo del taglio del cuneo fiscale contributivo, che il precedente governo aveva fissato fino alla fine dello scorso anno, e l’aggiunta di un ulteriore taglio contributivo per i redditi più bassi”. “L’obiettivo che il governo si è posto – spiega Meloni – è quello di aumentare i salari, e di garantire pensioni dignitose adeguate al lavoro svolto. Per raggiungere questo obiettivo in un contesto come quello italiano il governo non è convinto che la soluzione sia quella di un salario minimo legale“. Una frase che è stata accolta dagli applausi. “Non ho approccio ideologico – assicura – ma pragmatico su questa materia”. “Il salario minimo legale temo possa diventare non un parametro aggiuntivo delle tutele garantite alla tutela dei lavoratori, ma un parametro sostitutivo, un parametro unico che potrebbe creare per molti lavoratori una situazione peggiore dell’attuale e fare un favore alle grandi concertazioni economiche alle quali conviene rivedere al ribasso i diritti dei lavoratori”. “Penso – conclude – che sarebbe molto più efficace estendere la contrattazione collettiva anche nei settori dove non è prevista e tagliare le tasse sul lavoro e lavorare per combattere le discriminazioni e le irregolarità”.

Strage di Cutro – Mi stupisce che “per fini politici si finisca per mettere in discussione l’onore e l’operato di persone che rischiano la vita tutti i giorni” per salvare vite umane e l’onore dell’Italia “che da sola affronta questo dramma offrendo strumento a chi vuole continuare a scaricare tutto su di noi”, ha detto la premier replicando a una interrogazione di +Europa di Riccardo Magi sulla tragedia di Cutro. Interrogata sul naufragio avvenuto nella notte tra il 10 e l’11 marzo, la premier ha citato le parole Gianluca D’Agostino, capo della centrale operativa della Guardia costiera: “D’Agostino dice: dal punto di vista tecnico si può entrare in acque Sar libiche ma è l’autorità competente che deve operare, in questo caso la Libia. Quando abbiamo capito che non sarebbe intervenuta abbiamo assunto il coordiamento anche se sarebbe toccato a Malta. Le nostre unità Sar non potevano partire perché non avevano autonomia sufficiente”. Meloni, sempre citando D’Agostino, ha sostenuto che “tutte le norme sono state applicate: quelle che ci sono oggi ma anche quelle che c’erano ieri ma nessuno mi potrà mai costringere a non salvare una vita in mare, neanche un ministro, anche perchè la responsabilità giuridica sarebbe mia”. Fdi e Lega hanno applaudito Giorgia Meloni quando ha sottolineato che “le regole che ci sono oggi c’erano anche ieri”. Stessi applausi quando la premier attacca la “mafia degli scafisti”.

Clima – “Gli italiani non hanno scelto un governo composto da pericolosi negazionisti climatici. Riteniamo che, nel rispetto degli impegni internazionali assunti sulla riduzione delle emissioni clima-alteranti, si debba mantenere un approccio pragmatico e non ideoligico. La sostenibilità ambientale non deve essere mai disgiunta dalla sostenibilità economica e sociale. Una volta definiti i target di riduzione delle emissioni, deve essere assicurata neutralità tecnologica”. Lo ha dichiarato Giorgia Meloni in Aula a Montecitorio rispondendo all’interrogazione di Angelo Bonelli. Il deputato di Avs ha chiesto alla premier qual è “la strategia energetica del governo per raggiungere gli obiettivi climatici al 2030 fissati dall’unione europea e se nell’ambito di questa strategia è prevista l’autorizzazione a centrali nucleari da fissione”. “Abbiamo messo in campo – ha proseguito la presidente Meloni – una serie di azioni: dal decreto sulle comunità energetiche, fino all’attivazione di una cabina di regia sulla crisi idrica per prevenire il fenomeno prima che deflagri. Perché la situazione non è messa proprio bene per come l’abbiamo trovata. Sul tema del gas naturale, il governo lo considera come un vettore verso la transizione e un vettore per una maggiore autonomia e contribuire alla realizzazione del nostro progetto strategico dell’Italia come hub europeo dell’energia”.

Mes – Diversi deputati di centrosinistra nell’Aula della Camera hanno rumoreggiato quando la presidente del Consiglio ha detto che per la ratifica del Mes serve “un ulteriore approfondimento” rispondendo durante il question time ad una interrogazione del Terzo Polo. Mentre il centrosinistra continua a mormorare, la premier li ferma: interrompe la sua risposta, ha allargata le braccia e ha detto: “Signori…”.