“Mi stupisce che non vediate il nesso tra la crisi della natalità e la precarietà in cui versano moltissime donne. Questo mi spinge a chiederle: perché non approviamo subito un congedo paritario pienamente retribuito e non trasferibile di almeno tre mesi? Questa sì che è una misura che aiuterebbe le donne“. È la proposta che Elly Schlein, segretaria del Pd, ha rivolto a Giorgio Meloni alla Camera dei deputati. “Siamo molto d’accordo – ha replicato la presidente del Consiglio – le poche risorse che potevamo spendere le abbiamo utilizzate per un ulteriore mese di congedo parentale. Era quello che potevamo fare. Per noi il sostegno alle madri lavoratrici e alla natalità sono una priorità, per questo sono sempre disponibile al confronto“.