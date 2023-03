Rovazzi cantava di voler andare col trattore in tangenziale ma c’è chi l’ha voluta fare più originale: sulla quattro corsie di Milano due inglesi hanno deciso di fare jogging, incuranti del pericolo e anche dello smog. E’ accaduto martedì mattina intorno alle 8. I podisti sprezzanti del pericolo sono due turisti di 50 e 51 anni che per la loro attività fisica quotidiana hanno scelto la corsia d’emergenza degli svincoli di Corsico, via Lorenteggio e Assago, della tangenziale ovest del capoluogo lombardo. Sono stati alcuni automobilisti a dare l’allarme al 112. A quel punto sono comparsi gli avvisi sui pannelli luminosi e l’allarme è stato rilanciato su Isoradio. Alla fine la coppia è stata rintracciata dalla polizia stradale ed è stata fermata. I due sono stati riaccompagnati in hotel.