Martedì 14 marzo, nei pressi della Galleria d’Arte Moderna di Palermo, sono stati ritrovati alcuni bassorilievi, probabilmente rubati. Sono stati gli stessi dipendenti del museo siciliano a riconoscere la cassa utilizzata per il trasporto delle opere d’arte. Gli imballaggi erano nascosti da alcuni vasi, all’interno di una cassa blu con maniglioni ed etichette utilizzate per i trasporti.

Sul posto i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico, che dopo aver raccolto la denuncia degli impiegati, hanno portato le opere in caserma. Si tratta di bassorilievi in gesso, precedentemente esposti in una mostra a Bonn in Germania. In corso le indagini per la ricostruzione della vicenda: secondo quanto si legge sulle etichette in tedesco presenti sulla cassa, le opere dovevano essere consegnate ad un cittadino bagherese. I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di sorveglianza della zona per cercare di risalire a chi ha abbandonato davanti al museo la cassa contenente i bassorilievi; stanno inoltre contattando la ditta di spedizioni con sede a Roma. La notizia è stata riportata dal Giornale di Sicilia.