Angelo Bonelli si è recato a Palazzo Chigi per consegnare una lettera alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Si proceda – chiede l’esponente dell’Alleanza Verdi-Sinistra – con il prelievo salivare ai familiari delle vittime del naufragio di Cutro, come loro stessi chiedono, perché questo sarebbe un modo che consentirebbe l’identificazione dei cadaveri dei dispersi una volta recuperati”. Bonelli mostra ai giornalisti alcuni dei messaggi che ha scambiato con i parenti delle vittime. “Non possono più restare a Cutro ad aspettare. La legge 29 prevede il prelievo di DNA ai familiari in caso di eventi con dispersi”.

Bonelli poi replica al ministro Crosetto con cui ieri ha avuto uno scambio di dichiarazioni polemiche circa il ruolo dei mercenari russi della Wagner. Secondo il ministro ci sarebbero loro dietro all’aumento degli arrivi di migranti sulle coste italiane in questi primi mesi del 2023. “Al ministro della Difesa – afferma Bonelli – dico che non ho accesso alle informazioni Copasir, com’è noto. Purtroppo gli esponenti della destra hanno la brutta abitudine di utilizzare informazioni riservate come strumento di lotta politica. Wagner o non Wagner i migranti in mare vanno salvati”.