Stavano correndo una gara clandestina in sella alle loro moto enduro 125 quando un’automobile si è immessa sul viale e in due non sono riusciti a evitarla, schiantandosi contro il cofano. Per uno di loro, Christian Donzello, un 16enne di Monza, non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto nella zona industriale di Biassono domenica pomeriggio mentre Donzelli e alcuni suoi amici, tra cui il motociclista 18enne rimasto ferito, stavano gareggiando su viale Friuli.

L’auto, una Volskwagen Polo, ha svoltato sulla strada e né Donzelli né il 18enne sono riusciti ad evitarla. Sono stati portati l’uno all’ospedale San Gerardo di Monza, da dove é stato dimesso con sette giorni di prognosi, l’altro al Niguarda di Milano dove è deceduto. Sono numerosi i video dell’incidente che circolano in Rete girati dai tanti ragazzi presenti a seguire la gara.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, i quali hanno identificato i presenti e sottoposto il guidatore dell’auto, un 22enne brianzolo, ad alcoltest, risultato negativo. I militari dell’Arma stanno esaminando video e telecamere di videosorveglianza della zona per rintracciare elementi utili alle indagini.