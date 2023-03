“Chiederò al Congresso e alle autorità di regolamentazione bancaria di rafforzare le regole per le banche per evitare che questo tipo di fallimento si ripeta e per proteggere i posti di lavoro degli americani e le piccole imprese”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel discorso sul crollo della Silicon Valley Bank. Poi ha assicurato: “Nessuna perdita sarà a carico dei contribuenti”.