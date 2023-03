A due settimane dalla vittoria alle primarie, per il Partito democratico comincia ufficialmente l’era di Elly Schlein. Si apre oggi l’Assemblea del Partito democratico al Centro Congressi “La Nuvola” all’Eur. “La forza della comunità, per le persone, per il pianeta”, questo il titolo scelto per l’evento. 705 i delegati in presenza, 221 quelli che seguiranno in collegamento, 417 invitati e 150 giornalisti accreditati. Oltre alla segretaria prevista l’elezione degli organismi interni a partire dal presidente, dalla Direzione e dal Comitato di garanzia