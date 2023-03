“Le notizie che ci arrivano sono di un nuovo naufragio, nel quale sarebbero annegate altre persone. Si dice che questa barca ha chiesto aiuto e gli è stato detto di contattare la guardia costiera libica. È una vergogna per l’Italia ed è una vergogna per l’Europa“. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, che nel corso della replica agli interventi che si sono susseguiti in Assemblea Pd ha voluto commentare le notizie di un nuovo naufragio di fronte alle coste libiche. La segretaria ha poi chiesto alla sala un minuto di silenzio