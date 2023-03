Un sequestro di 1.700 chilogrammi di hashish, che sarebbe fruttato con la vendita al dettaglio oltre 6 milioni di euro, è stato effettuato dalla sezione antidroga della squadra mobile della polizia di Torino. Al sequestro gli investigatori sono arrivati da un’indagine partita lo scorso 21 febbraio con l’arresto di un uomo di origine magrebina, regolare in Italia. Era stato accusato di illecita detenzione di 190 chilogrammi di hashish. Appreso dell’arrivo dalla Spagna di un notevole quantitativo dello stupefacente all’interporto di Orbassano (Torino), l’uomo, già noto per una condanna per reati legati alla droga, era stato riconosciuto in un parcheggio dell’interporto e visto salire su di un furgone a noleggio. Seguito fino a Torino, era stato bloccato e sul veicolo era stata trovata una pedana contenente numerosi sacchi di pellet provenienti da Malaga (Spagna), al cui interno erano nascosti i 190 chilogrammi di hashish, suddivisi in panetti da 50 e 100 grammi ciascuno. Gli accertamenti sul mittente e sul destinatario hanno consentito poi di accertare che analoghi colli erano stati recentemente stoccati in alcuni magazzini e di procedere quindi all’ulteriore sequestro di oltre 1.500 chilogrammi della stessa sostanza stupefacente.