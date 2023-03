Intorno alle 16.45 la polizia tedesca ha ricevuto una telefonata che comunicava la presenza di ostaggi in una farmacia di Karlsruhe, in Ettlinger Strasse, nel centro della città. Al momento non si sa praticamente nulla su cosa sia accaduto: i media tedeschi riferiscono che sul posto sono arrivate le forze speciali e che gli agenti sono in contatto con il sequestratore. Secondo lo Stuttgarter Nachrichten, quest’ultimo avrebbe chiesto un milione di euro per ciascuno degli ostaggi e sarebbe in possesso di un’arma da fuoco. Alcuni residenti della zona infatti avrebbero riferito di aver sentito degli spari.

Un’ampia zona è stata chiusa al traffico e ai pedoni. Le forze dell’ordine hanno aperto una scuola per riunire i residenti che non sono riusciti a tornare nelle proprie case, situate nella zona interessata dall’operazione. Nessuna informazione è trapelata sul numero di persone che si trova all’interno della farmacia e anche sulla possibilità che ci siano più di un sequestratore. La polizia ha confermato che è in corso un’operazione su vasta scala, ma non fornisce ulteriori notizie per ragioni tattiche.

La prima chiamata alle forze dell’ordine, secondo quanto riferisce il Badische Neueste Nachrichten sul suo portale, è arrivata direttamente dalla farmacia. Poco dopo in Ettlinger Strasse sono arrivati gli agenti, 15 ambulanze e mezzi di soccorso dei vigili del fuoco. A causa del sequestro in corso, sono stati disdetti lo show di un noto addestratore di cani, Martin Ruetter, e un concerto in programma nella Konzerthaus a pochi metri dal luogo in cui una o più persone sono trattenute in ostaggio. Secondo la polizia, tuttavia, non vi sarebbe pericolo per i residenti.