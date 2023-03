“Tommaso ha sempre avuto rispetto per le posizioni diverse dalle sue. È stato lui che mi ha spinto ad accettare la proposta di Fratelli d’Italia“. Stefano Balloch è il marito di Tommaso Cerno, giornalista, ex senatore Pd, ex direttore dell’Espresso e attivista per i diritti degli omosessuali. Ex sindaco di Cividale del Friuli con Forza Italia, Balloch si è candidato alle regionali in Friuli-Venezia Giulia – in programma il 2 e 3 aprile – nella lista del partito di Giorgia Meloni. E a convincerlo, racconta in un’intervista al Corriere, è stato proprio il compagno di vita: “Mi ha detto di avere coraggio, di non appendere le “scarpe” della campagna elettorale al chiodo dopo vent’anni da amministratore a Cividale. Mi ha sempre insegnato a non avere paura. Sa che per me hanno un grande valore il rispetto del denaro pubblico e l’impegno con gli elettori”.

Eppure in qualche caso, ammette il candidato di FdI, le divergenze politiche hanno influito sulla vita di coppia: per esempio quando l’Espresso diretto da Cerno pubblicò alcune copertine contro Silvio Berlusconi in occasione del suo ottantesimo compleanno, nel 2016. “Adesso ne ridiamo assieme, ma non è sempre stato così. Berlusconi è quello che a 18 anni mi ha spinto a iniziare la mia avventura politica con Forza Italia. Abbiamo avuto anche momenti in cui ho detto in maniera forte che non condividevo una parola di quelle copertine”. Regole per salvare la coppia dai litigi? “Non riusciamo a rispettarle: è una vita che litighiamo sulla politica. Adesso spero di riuscire almeno a fare in modo che mio marito mi voti”.