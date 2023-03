I manifestanti che protestano contro la riforma della giustizia presentata dal governo israeliano di Benjamin Netanyahu hanno bloccato l’autostrada Ayalon in entrambe le direzioni a Tel Aviv. Le forze dell’ordine – come si vede in vari video che circolano sul web – hanno utilizzato i cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti. Fra le persone presenti sul posto anche diversi cittadini che viaggiavano su autobus rimasti bloccati dalle proteste. Il primo ministro israeliano, in partenza per una visita ufficiale in Italia, ha dovuto utilizzare l’elicottero per raggiungere l’aeroporto internazionale di Tel Aviv. I manifestanti hanno bloccato le strade intorno allo scalo, paralizzando il traffico.