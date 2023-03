“Fosse capitato a me, gli avrei dato un calcio ancora più forte!”. E non c’è da dubitarne, visto il carattere di Sebastien Frey in campo. L’ex portiere di Inter e Fiorentina ha duramente criticato il difensore della Roma Gianluca Mancini per la provocazione ai danni di Moise Kean, che ha reagito con un calcio ed è finito sotto la doccia dopo nemmeno un minuto dal suo ingresso in campo. “Il cartellino rosso per il bianconero è sacrosanto, ma è incredibile che il giallorosso se la sia cavata”, ha detto Frey sul canale Bepi Tv.

Nel corso della diretta Twitch il portiere è tornato sull’episodio che ha caratterizzato Roma-Juventus, vinta 1 a 0 dai giallorossi proprio grazie a un gran gol di Mancini. Frey però ha criticato l’atteggiamento di Mancini e ha ricordato anche un’altra situazione di cui è stato vittima Frank Tsadjout: “Come contro la Cremonese, un pugno sulla schiena e una tirata di capelli e poi fa sempre il grande”. E Frey ha concluso: “Possibile che non sia stato squalificato anche lui? Fosse capitato a me, gli avrei dato un calcio ancora più forte!”. Kean è stato fermato per due giornate dal giudice sportivo.