“Non invitare il sindaco di Crotone è stato uno sgarbo istituzionale ma non tanto a me sindaco quanto alla intera cittadinanza. Il Presidente della Repubblica Mattarella è tutto un altro pianeta”. A dirlo all’Adnkronos è il sindaco di Crotone Vincenzo Voce arrivato poco fa al Palamilone dove c’è la camera ardente con le salme. “Meloni ha invitato tutti, dal presidente della provincia al sindaco di Cutro e altre autorità ma non ha ritenuto di invitare il sindaco di Crotone nonostante tutto quello che abbiamo fatto. Ammetto di esserci rimasto male”, dice. “Dopo Piantedosi che è venuto poche ore dopo il naufragio qui non si è visto nessun componente del governo”, spiega. Poi dice che è stato “un atto di crudeltà ieri annunciare ai parenti il trasferimento delle salme a Bologna senza un minimo di avviso. Non è stato giusto”. “Il Consiglio dei ministri è riservato ai ministri ma già avere una nostra rappresentanza lì avrebbe avuto un significato diverso” ha poi aggiunto parlando ai microfoni di Local Team . “Crotone ha dato l’anima e il cuore”