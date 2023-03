Dopo la liquidazione del risarcimento partì la segnalazione da parte dell’azienda alla Corte dei Conti, che citò in giudizio la ginecologa e l’ostetrica di turno. Dopo diverse perizie, la sentenza: la sezione giurisdizionale ha deciso per l’assoluzione della ginecologa e la condanna dell’ostetrica. Secondo le ricostruzioni dei magistrati, a partire dalle ore 21 il tracciato dell’attività cardiaca fetale rivelava una frequenza che segnalava il rischio di una sofferenza del feto. La ginecologa di guardia decideva di ricorrere all’amnioinfusione – la somministrazione di soluzione salina per ridurre le decelerazioni variabili ripetitive – riportando così i parametri alla normalità. Dopo il ritorno ad una situazione più stabile non era più necessaria la presenza costante del medico perché era compito dell’ostetrica monitorare il travaglio. Ma a partire dalle 22:23 il tracciato del battito cardiaco si rivelava di nuovo allarmante. “In base alla normativa era dunque preciso dovere dell’ostetrica – si legge nella sentenza – rilevare la mutata situazione e segnalarla prontamente al medico di guardia. Nulla di ciò metteva invece in pratica l’ostetrica. Quella che era stata invece annotata era anzi per ben tre volte in un’ora una “cardiotocografia rassicurante”.