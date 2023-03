Flaconi di ketchup, maionese ma anche confezioni di carne essiccata, barattoli di cereali, ravioli pronti e bombolette di formaggio spray… tutto rigorosamente destinato al mercato americano. Non è la lista della spesa per una serata pazza all’insegna del cibo-spazzatura… è spazzatura vera e propria, che in queste settimane viene ritrovata sulle coste pugliesi in grandi quantità da Archeoplastica, un progetto – di cui ilfattoquotidiano.it aveva già scritto negli scorsi anni – che punta alla sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento da plastica. Proprio sul profilo Instagram di Archeoplastica sono stati postati dei video di questi ritrovamenti: “Da qualche mese a questa parte impossibile non notare questi flaconi rossi sulle coste pugliesi. Tutti prodotti per il mercato americano. Alcune settimane fa sono stati raccolti decine di flaconi di maionese sempre di provenienza americana, pieni e ancora con il sigillo. Da dove vengono, come sono finiti in mare? Forse da qualche nave? Qualche perdita accidentale?”.

