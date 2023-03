“Sono molto felice che ci sia qui una grande delegazione del Partito democratico, che ci sia qui il Movimento cinque Stelle, che ci siano qui altre forze civiche e della sinistra ecologista. Credo che sia un bel segnale che su alcune battaglie fondamentali, come abbiamo sempre detto, noi dobbiamo lavorare insieme sia in Parlamento che nel Paese, per organizzare una opposizione. Noi ci saremo”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a Firenze, a margine della manifestazione antifascista ‘Difendiamo scuola e Costituzione’. I temi, ha ribadito Schlein, sono “la difesa della scuola pubblica, la difesa della sanità pubblica, la difesa del lavoro, il salario minimo, la difesa della Costituzione, la battaglia contro l’autonomia differenziata”, ha rivendicato.

E nel retropalco della manifestazione, dopo un corteo proseguito a distanza, si sono così ritrovati insieme per una foto simbolica i due leader di M5s e Pd, Giuseppe Conte e la stessa Schlein,che insieme al segretario della Cgil Maurizio Landini si sono fatti fotografare sotto il palco con in mano delle magliette bianche con scritto alcuni articoli della Costituzione. Primo passo di una ritrovata intesa, o almeno di un fronte comune di parte delle opposizioni in Parlamento contro Giorgia Meloni e il suo governo. “Noi saremo in tutti i luoghi dove occorre contrastare le diseguaglianze sociali, quelle territoriali, di genere e generazionali, ed è un grande piacere essere in una piazza così piena, vuol dire che c’è ancora vita e che quei metodi squadristi non passeranno”, ha concluso Schlein.