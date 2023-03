Riparte la Formula 1 con il Gp di Bahrain. Il campione in carica Max Verstappen è a caccia del terzo titolo consecutivo e i bookmaker lo danno favorito per la gara di questo fine settimana. La stagione 2023 di Formula 1 prende il via dopo l’unico test andato in scena sempre a Sakhir, dove la Red Bull si è candidata nuovamente al ruolo di dominatrice della stagione. Mentre, Charles Leclerc, qui vincitore lo scorso anno, andrà subito in cerca del colpo a sorpresa: la Ferrari spera di poter sorprendere e sogna il titolo.

Orari e Tv – Al via la stagione 2023 della Formula 1: il primo appuntamento è sabato 4 marzo alle ore 12.30, con la terza prova libera. Domenica la gara è in programma dalle ore 16.00. Questi gli orari per quanto riguarda gli abbonati a Sky Sport, che manderà in onda il Gp sui canali Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, e al canale in streaming Now Tv. Per gli appassionati che non potranno seguire la F1 in tempo reale, potranno vedere la gara in chiaro sul canale Tv8 durante le ore serali.

GP Bahrain, orari e programma su Sky e Now

Sabato 4 marzo

12:30 Prove Libere 3 F1

16:00 Qualifiche F1

Domenica 5 marzo

16:00 Gara F1

Gli orari su TV8

Sabato 4 marzo

21:30 Qualifiche F1 in differita

Domenica 5 marzo

21:30 Gara F1 in differita