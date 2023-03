La Russia ha condotto questa notte un attacco aereo su Zaporizhzhia, nell’Ucraina meridionale, danneggiando gravemente un edificio residenziale. L’amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia ha riferito che a colpire l’edificio è stato probabilmente un missile russo S-300. L’attacco ha distrutto tre piani del palazzo. È salito a tre civili morti il bilancio dell’attacco missilistico russo sul condominio di dieci appartamenti. Lo scrivono i media locali, spiegando che sei persone ferite sono state portate in ospedale. Secondo i soccorritori ci sono ancora persone intrappolate sotto le macerie, l’edificio è stato quasi completamente distrutto. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito su Telegram l’attacco notturno dell’esercito russo a Zaporizhzhia come un “atto di terrore”. “Questo Stato terrorista vuole trasformare ogni giorno in un giorno di terrore per il popolo ucraino”, ha aggiunto Zelensky su Telegram, spiegando che le operazioni di soccorso continuano.