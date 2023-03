Matteo Salvini in conferenza stampa alla Fondazione Luigi Einaudi. “Quando la politica e il giornalismo si presta a fare inchiesta e tira in ballo pezzi di stato ne va in mezzo l’Italia. Se si insultano il sacrificio e la generosità delle 10200 uomini e donne della Guardia Costiera io non ci sto. Se si titola che la Guardia Costiera ha fatto morire o ha lasciato morire i migranti commette uno scempio vergognoso. Quando si attaccano uomini e donne che rischiano la vita in mare per gli altri è volgare. I giornalisti dovrebbero studiarsi i dossier prima di fare domande. È volgare”.