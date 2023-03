Un colpo – secondo quanto riportato da Der Spiegel – da almeno due milioni di euro, grazie a un’organizzazione da veri professionisti: questa mattina a Ludwigsburg, città della Germania del Sud, 2 ladri, travestiti da poliziotti, hanno preso d’assalto un furgone portavalori su un tratto di autostrada nel Meclemburgo -Pomerania, portando via oro e gioielli.

Secondo le ricostruzioni, gli autori del furto, a bordo a di una Bmw scura con un faro d’emergenza e di un furgone rosso della Volkswagen, hanno bloccato il furgone all’alba, armati di mitra e a volto coperto. Avevano organizzato tutto nel dettaglio, posizionando sulla strada diversi grandi blocchi di cemento davanti ai quali hanno costretto i dipendenti della società di sicurezza a fermare il furgone per rendere vano ogni tentativo di fuga.

Hanno poi dato prima fuoco ad una delle auto utilizzate per il colpo e poi al retro del furgone portavalori, fuggendo sulla seconda auto con la refurtiva. Le cassette di sicurezza sono state ritrovate aperte successivamente in una zona boschiva non molto distante dal luogo dell’operazione criminale. Per far perdere le tracce i malviventi hanno dato alle fiamme anche il secondo veicolo utilizzato per la fuga. Non risultano comunque esserci stati feriti. Al momento la polizia tedesca ha dichiarato di non avere informazioni sugli autori del colpo milionario.