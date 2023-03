Salgono a 67, di cui 16 minori, le vittime accertate del naufragio della barca carica di migranti avvenuto domenica di fronte alle coste del Crotonese. Mercoledì mattina sulla spiaggia di Steccato di Cutro è stato trovato il corpo di una bambina, mentre la sera prima i soccorritori hanno recuperato quelli di un uomo intorno ai trent’anni e di un altro bimbo, di età presunta tra i sette e i dieci anni. I cadaveri sono tutti stati trasportati al palazzetto dello sport di Crotone per le identificazioni, mentre i sopravvissuti vengono sentiti a sommarie informazioni dalla Procura guidata da Giuseppe Capoccia, che ha aperto un fascicolo per omicidio e disastro colposo e favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. Al momento è stata ricostruita l’identità di 28 salme: si tratta di 25 afghani, un pakistano, un palestinese e un siriano. A partire dalle 9 al Palasport è stata aperta la camera ardente, mentre in giornata è previsto un momento di preghiera.

Intanto, in un’intervista a Repubblica, il procuratore Capoccia conferma il mancato intervento della Guardia costiera dopo che l’imbarcazione era stata avvistata (nella serata di sabato) dall’agenzia europea Frontex, e dopo che una motovedetta della Guardia di finanza era già uscita a cercarla. “Sì, è vero, nessuno ha mai dichiarato un evento Sar (Search and rescue, ndr) per questo barcone e quindi non è mai partita un’operazione di ricerca e soccorso. Ricostruiremo tutto ma mi fa rabbia, come padre di famiglia, come cittadino, pensare che forse qualcosa si poteva fare per salvare quelle persone”, afferma. Sull’ipotesi che si possa indagare anche per omissione di soccorso, Capoccia precisa: “No, andiamoci piano. In tutto questo marasma non vedo emergere un’ipotesi di reato di questo genere. E però mi sento di dire che il ruolo di Frontex andrebbe proprio ripensato. Penso che stia venendo fuori un sistema smagliato, dove ciascuno fa il suo, ma che alla fine si traduce in un “vado io, vai tu” che può portare a situazioni tragiche come questa”.

In mattinata, poi – con una telefonata ai cronisti accreditati – palazzo Chigi ha fatto saltare una conferenza stampa prevista alle 11:30 sull’emergenza idrica, a cui avrebbero dovuto partecipare i ministri Matteo Salvini, Francesco Lollobrigida, Raffaele Fitto, Gilberto Pichetto e Nello Musumeci. Allo stesso tempo, con una nota, il leader della Lega si è scagliato contro le ricostruzioni dei buchi nei soccorsi: “Non una parola contro i veri responsabili della strage (cioè i trafficanti di esseri umani), ma insulti e fango contro la Guardia costiera e il sottoscritto. Trovo vergognoso che i giornali di sinistra scarichino le colpe sulle donne e gli uomini in divisa, oltretutto in un momento delicato di minacce anarchiche alle istituzioni. Sono abituato alle menzogne contro di me, ma non accetto infamie su chi da sempre, tra enormi sforzi e sacrifici, salva vite umane”, atttacca. E annuncia querele: “Aiutare chi è in difficoltà non è una scelta ma un dovere: è folle e gravemente offensivo immaginare che qualcuno abbia voluto far morire delle persone. Solidarietà ai 10.200 donne e uomini della Guardia costiera. Ci tuteleremo nelle sedi opportune”.

Alla camera ardente a Crotone è comparso anche Vittorio Aloi, comandante della Capitaneria di porto, da cui dipende la Guardia costiera. “Sono molto provato umanamente e anche molto amareggiato, ma professionalmente sono a posto. Mi dispiace leggere che non avremmo fatto il soccorso. Puoi avere salvato centomila persone, ma se poi non riesci a salvare una famiglia, un bambino e una giovane donna, ti fa sembrare inutile il tuo lavoro”, dice ai cronisti. Alla domanda sul perché nessuna imbarcazione sia uscita nonostante la segnalazione arrivata la sera prima da Frontex, il comandante replica: “Crediamo di avere operato anche in questo caso secondo le nostre regole d’ingaggio. Non mi risulta che si trattasse di una segnalazione di distress (cioè di pericolo, ndr): le operazioni le conduce la Guardia di finanza finché non diventano di Sar. Io non ho ricevuto alcuna segnalazione“. Aloi smentisce inoltre la narrazione (accreditata da vari politici) secondo cui il mancato intervento sarebbe stato dovuto alle condizioni di forza 7 del mare: “A noi risulta che domenica il mare fosse forza 4, ma motovedette più grandi avrebbero potuto navigare anche con mare forza 8”.