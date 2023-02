“Nessun timore di scissione, veniamo da una bellissima festa di democrazia e dobbiamo essere tutti orgogliosi di questa comunità. Elly Schlein guiderà questo processo nuovo per tutti ed è una buona notizia. Il Pd aveva una gran voglia di aprirsi, Schlein non troverà ostacoli.” Lo ha dichiarato il senatore dem Francesco Boccia entrando al Nazareno. “Il partito va protetto anche dalle incoerenze che pezzi di gruppi dirigenti hanno professato in passato“, ha aggiunto.