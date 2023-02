Il vicepresidente del Gruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera, Marco Grimaldi, ha chiesto in Aula una informativa urgente del ministro dell’Interno Piantedosi e a quello dei Trasporti Salvini sul naufragio di migranti in Calabria, in cui sono morte 64 persone. “Salvini ci dica perché le CP 300 inaffondabili della Guardia Costiera non sono uscite. Si potevano salvare le circa 180 persone naufragate. Il problema è della struittura istituzionale che ha depotenziato il sistema dei soccorsi. Perché è stata inviata la Guardia di Finanza e non la Guardia costiera, che ha la funzione Sar. È stata prevista solo una funzione di polizia? Se fosse vero il governo avrebbe indirettamente provocato una strage”, ha concluso. Alla richiesta su è associata Vittoria Baldino del M5S.