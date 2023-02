“Siamo soddisfatti dell’apertura mostrata dal governo sul tema. Sono consapevoli del fatto che i bonus nel settore edilizio abbia contribuito al Pil e al gettito fiscale. Abbiamo trovato un confronto franco e una grande consapevolezza da parte del governo che vanno sbloccati i crediti pregressi e che serve un tavolo tecnico immediato anche per il futuro. Il governo ci ha dato aperture e rassicurazioni per i crediti pregressi, anche attraverso l’utilizzo degli F24, una delle misure proposte da noi e dall’Abi”. Così la presidente di Ance (Associazione nazionale costruttori edili), Federica Brancaccio, al termine dell’incontro con il governo a Palazzo Chigi sui crediti incagliati del superbonus 110%. “Si è ragionato sulla possibilità eventualmente di consentire ancora lo sconto in fattura per alcune fasce di reddito per gli incapienti – ha aggiunto Brancaccio – queste misure vanno prese rapidamente perché non c’è più tempo. Ora speriamo in una rapidità della soluzione”.