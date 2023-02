“C’è preoccupazione che i nostri sforzi per difendere l’Ucraina possano portare al pericolo di un escalation. Voglio essere chiaro: non ci sono opzioni prive di rischi. Ma l’unico pericolo qui è la vittoria della Russia e di Putin. Questo renderebbe il mondo più vulnerabile”. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante il suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera. “Se Putin vincesse in Ucraina il messaggio a lui e a tutti gli altri leader autoritari sarebbe che con la forza si può ottenere ciò che si vuole”