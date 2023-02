A una settimana dalla data x delle primarie Pd, il 26 febbraio, giorno in cui si sceglierà il nuovo segretario dem, per Elly Schlein arriva un nuovo endorsement. Questa volta dal mondo dello spettacolo. A dichiarare il suo sostegno alla deputata, in corsa contro Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli, è stata Paola Turci.

La cantautrice, via Instagram, ha mandato un messaggio inequivocabile. “Io ti sostegno. Perché ti conosco, ti stimo e ho fiducia in te. Sei giovane ma hai le spalle già forti per accollarti questo peso (morto). Al 26 febbraio”, ha scritto in una storia, condividendo un video della stessa Schlein. Poco dopo è arrivato anche il grazie della ex vicepresidente dell’Emilia Romagna che vede il suo principale avversario proprio nel governatore emiliano.

Turci non è l’unica “testimonial” a favore di Schlein. Ieri, dalle pagine della Gazzetta di Reggio, Max Collini, frontman del gruppo Offlaga Disco Pax, oggi sciolto, ha dichiarato il suo sostegno alla candidata: “Credo che per un vero segnale di cambiamento non ci sia alternativa a Elly”, ha detto il cantante. Lino Guanciale, tra i protagonisti di film e fiction di successo, come l’Allieva e Che Dio ci aiuti, poche settimane fa ha palesato la sua preferenza per Schlein, diventando anche portavoce del comitato per la candidata nella sua regione, l’Abruzzo. E anche il regista Gabriele Muccino via Twitter ha espresso il suo sostegno a Schlein, auspicando che il Pd non “sabotasse” anche lei.

Ma l’ex europarlamentare non è l’unica in corsa per la segreteria Pd ad avere endorsement dai vip. Anche il principale avversario, Stefano Bonaccini, ha raccolto consensi dal mondo di sport, spettacolo e cucina, dallo chef stellato Massimo Bottura, al campione olimpico Gregorio Paltrinieri fino all’attore Paolo Cevoli.