Il vescovo ausiliare di Los Angeles, David O’Connell, conosciuto per il suo lavoro in difesa di migranti, poveri e vittime della violenza delle armi, è stato ucciso in una sparatoria. Lo riferisce la Catholic news agency. Secondo l’agenzia di stampa cattolica, il prelato è morto a causa di un colpo d’arma da fuoco al petto esploso attorno alle 13 di sabato 18 febbraio in un’abitazione di Hacienda Heights, nella contea di Los Angeles.

Il vescovo 69enne è stato trovato sofferente ed è stato dichiarato morto sul posto, secondo quanto riferisce Kcal New. Le indagini su quanto accaduto sono ancora in corso.