Incidente mortale sull’A4 alla barriera Milano-Ghisolfa. Due donne di 59 e 53 anni sono morte sul colpo dopo che la loro auto è stata tamponata mentre erano ferme al casello. Alla guida della seconda vettura un uomo che è stato soccorso e trasferito in ospedale.

L’incidente, riporta il Corriere della Sera, è avvenuto attorno alle 2,30, proprio vicino alla barriera in direzione di Torino. Secondo le prime ricostruzioni, le due donne, a bordo di una Lancia Y, stavano prendendo il biglietto al casello, quando l’altra macchina, una Lancia Musa, è arrivata a tutta velocità. Le vittime stavano rientrando a casa dopo una serata a Milano. Il conducente della Musa, un 39enne, è stato trasportato in codice giallo al San Carlo, mentre per le due donne i soccorsi sono stati inutili.

Sul posto, oltre al personale del 118 Areu e alla polizia stradale, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per consentire ai soccorritori di estrarre le vittime rimaste incastrate nelle vetture.