Non ci sarà alcuna commissione d’inchiesta sull’uso politico della magistratura. Nel day after della sentenza sul Ruby ter, Fratelli d’Italia dice a chiare lettere che non intende dare seguito alla richiesta del partito di Silvio Berlusconi. “Nessuna commissione d’inchiesta“, ha detto la ministra per il Turismo, Daniela Santanchè. Chiudendo la porta alla richiesta avanzata ieri nell’aula della Camera dal capogruppo di Forza Italia. “Chiediamo la immediata calendarizzazione della proposta di legge sulla istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull’uso politico della magistratura” per “fare chiarezza su 25 anni di lotte giudiziarie usate come arma di scontro politico”, aveva detto Alessandro Cattaneo, subito dopo le assoluzioni dell’ex premier e altri 25 imputati, con tre prescrizioni.

La richiesta dei berlusconiani, però, non aveva entusiasmato Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia e fedelissimo di via della Scrofa: “Ritengo che per il momento ci sia semplicemente da festeggiare e da congratularsi con il presidente Berlusconi per l’assoluzione. Oggi è solo un momento di gioia, le riflessioni devono essere successive. Ci sarà poi il momento della riflessione”, le parole dell’esponente di Fdi. Insomma: dal principale partito di governo hanno reagito con freddezza alle richieste di Forza Italia.

E ad Arcore, evidentemente, devono aver recepito visto che oggi Licia Ronzulli interviene per ridimensionare le istanze di Cattaneo. La capogruppo di Forza Italia al Senato sottolinea, infatti, che la richiesta di una commissione d’inchiesta sulla magistratura “è antecedente a ieri. Era una proposta di legge già presentata nella scorsa legislatura e ripresa all’inizio di questa, a firma, tra gli altri, di Mulè e Tajani. Quindi, non stiamo parlando di un’esigenza evidenziata in seguito all’esito della sentenza, ma di una richiesta precedente, che vuole far luce in generale su ciò che è accaduto in questi anni, che dia risposte non a noi, ma agli italiani”. Come dire: la proposta di creare una commissione d’inchiesta era già sul tavolo da tempo, non è una richiesta esplicita di Forza Italia al resto della maggioranza. Che d’altra parte ha già detto chiaramente di non avere intenzione di fare un organo di questo tipo.