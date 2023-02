Un lupo per le strade di Busto Arsizio? Un video, diffuso via TikTok da un utente nella notte del 15 febbraio, è diventato velocemente virale. Nelle immagini si vede un esemplare, probabilmente un lupo, correre per le strade del centro della cittadina del Varesotto. A verificare le immagini è stato VareseNews che ha sentito Adriano Martinoli e Francesco Bisi, del dipartimento di Scienze Teoriche e applicate dell’Università dell’Insubria: le immagini mostrano un lupo, anche se è “la conferma al 100% non si può avere tramite un video o una foto“.

Secondo gli esperti, la presenza del lupo in un centro abitato potrebbero semplicemente essere il segnale di un transito “da quelle zone” e non è detto che poi si riveda in quelle zone. Anche l’età dell’esemplare incide, spiega Martinoli al quotidiano locale: “Quando il lupo ha circa un anno può decidere di lasciare il suo branco e andare a colonizzare nuove zone, percorrendo appunto decine di chilometri al giorno”.