Esilarante fuorionda di Andrea Crisanti, virologo e senatore del Pd, nel corso della trasmissione Tagadà (La7). La conduttrice Tiziana Panella lancia lo stacco pubblicitario, che però non parte subito. E il parlamentare, allarmato perché deve prendere il treno, si rivolge alla giornalista: ” Tizia’, io tra un po’ me ne devo anna’. Lo sai, sì?”.

Il virologo, però, rimane in studio per commentare i gravi rischi ischemici associati ai farmaci vasocostrittori aventi per principio attivo la pseudoefedrina, medicinali sui quali l’Ema ha avviato una revisione. “Questi farmaci – spiega Crisanti – sono rischiosi in alcune situazioni per le persone predisposte all’arteriosclerosi, al diabete, all’obesità e all’ipertensione. Ma anche la stessa Tachipirina è una delle cause più importanti di intossicazioni gravissime. La Tachipirina, se presa in grande quantità, è un farmaco mortale“.

Per alcuni secondi cala nello studio un silenzio assordante, rotto dal commento ironico del giornalista Alessio Orsingher: “Io vado, eh. Ho il treno anch’io”.