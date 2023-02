Una persona è rimasta ferita e 90 sono state evacuate nella serata del 14 febbraio a Genova per un incendio scoppiato sul tetto di un palazzo di circa sette piani nel quartiere di Molassana. I vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre mentre la polizia locale ha chiuso il traffico in via Piacenza e via Emilia. Il fumo dell’incendio si è diffuso in tutta la città. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso: sul posto sono presenti due squadre dei vigili del fuoco perché le fiamme riprendono vigore a tratti. L’ipotesi più accreditata, al momento, è quella di un innesco involontario causato dall’attrezzatura usata per i lavori di rifacimento del tetto.