L’ipotesi è che si sia trattato di un incidente domestico. Madre e figlio sono stati trovati morti nella loro abitazione, stamane a Valgreghentino, piccolo centro collinare della provincia di Lecco. La donna, anziana e disabile, e il figlio, che convivevano, sono stati trovati morti nella loro casa in via don Carlo Sala. La donna era costretta a stare in carrozzina e veniva utilizzato un montascale. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto mentre il figlio di 54 anni stava cercando di aiutare la madre, come faceva sempre, ad affrontare le scale dell’abitazione. A dare l’allarme è stato il marito della donna quando si è reso conto dell’accaduto. Sul posto è intervenuto, oltre al sostituto procuratore Simona Galluzzo, il sindaco di Valgreghentino, Matteo Colombo. All’origine dell’accaduto potrebbe esserci stato un malfunzionamento del montascale. Il figlio, nel tentativo di salvare la madre, sarebbe a sua volta caduto ed entrambi sono morti. Nessun margine d’intervento per i soccorsi. Sono intervenuti anche i carabinieri.

Foto di archivio