“Grazie ai lombardi che hanno riconfermato a furor di popolo il buon governo della Lega e del centrodestra e soprattutto di Attilio Fontana“. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, in un breve video, pubblicato poco dopo le prime proiezioni dei risultati, insieme a Fontana, riconfermato presidente della Regione Lombardia dopo le elezioni del 12-13 febbraio. Salvini ha fatto riferimento anche a Sanremo in chiusura di video: “Chiudiamo con un saluto ma non alla Sanremo”.