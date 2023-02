Grave lutto nel mondo dello sci. È morta all’età di 37 anni l’azzurra Elena Fanchini. L’atleta era malata da tempo di tumore ed è deceduta nella sua abitazione di Solato, in provincia di Brescia. In carriera l’ex discesista aveva collezionato un argento mondiale in discesa libera a Bormio 2005 e due vittorie in altrettante gare di Coppa del mondo.

L’atleta, nel 2017, era riuscita a guarire dal tumore, ma la scorsa estate è arrivata la notizia peggiore: la malattia era tornata. Elena era la più grande delle tre sorelle Fanchini: in famiglia ci sono infatti anche Nadia e Sabrina, anche loro affermate nello sci alpino.

La battaglia di Fanchini aveva ricevuto anche il sostegno di altre atlete del panorama sciistico italiano. Come Sofia Goggia che le aveva dedicato la vittoria in discesa libera a Cortina. “Eli è per te” era stato il messaggio lanciato della bergamasca. Ed Elena Fanchini le aveva risposto: “Quel pettorale rosso mi ha regalato un sorriso”.