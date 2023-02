“Dal 1900, da quando abbiamo installato i sismografi, non abbiamo mai registrato un terremoto di queste dimensioni”. Lo spiega Stephen Hicks, sismologo dell’University College di Londra. Lo studioso prevede “migliaia, se non centinaia di migliaia di scosse di assestamento” nei prossimi giorni. “Se questo terremoto fosse avvenuto in un paese più sviluppato, con regolamenti edilizi più severi come il Giappone, il danno sarebbe stato meno diffuso”