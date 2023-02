Un uomo in sedia a rotelle è stato ucciso dalla polizia a Huntington Park, nel sud della California. Si tratta dell’ennesimo caso che alimenta le polemiche sull’eccessivo uso della forza da parte delle forze dell’ordine. La vittima, il 36enne afroamericano Anthony Lowe, aveva entrambe le gambe amputate e, secondo diversi media statunitensi, è stato raggiunto da otto colpi.

Alcune immagini stanno facendo il giro del web: mostrano gli attimi prima della sparatoria. Sono state diffuse dall’account Twitter WaFlo998 il 28 gennaio scorso e girate, riporta l’utente, dal cugino. Anthony Lowe, come si vede nel video, è sceso dalla carrozzina e cerca di fuggire, presumibilmente con un coltello in mano. Gli agenti lo inseguono e camminano verso di lui, puntandogli la pistola contro. Le immagini non riprendono gli spari, ma, appunto, i media americani parlano di almeno otto colpi esplosi.

Le circostanze che hanno preceduto l’uccisione dell’uomo non sono ancora chiare, ma la famiglia della vittima ha chiesto che gli agenti vengano licenziati e accusati di omicidio. Secondo la polizia, Lowe aveva appena accoltellato qualcuno e stava cercando di scappare.