La Germania, dopo settimane di tentennamenti, ha deciso: invierà 14 Leopard 2A6 all’Ucraina. Quello che era stato anticipato da Der Spiegel è ufficiale, è stato annunciato ufficialmente dal cancelliere tedesco Olaf Scholz al suo gabinetto, riportato poi da una nota diramata dal portavoce Steffen Hebestreit. Inoltre Berlino autorizzerà velocemente i partner che vogliono consegnare i propri tank Leopard all’Ucraina. Il via libera è arrivato dopo il primo passo di Washington, che ha deciso di consegnare i tank Abrams. Saranno circa 30 quelli che verranno consegnati a Kiev, spiega Cnn citando fonti informate. L’ufficialità da parte dell’amministrazione Biden potrebbe arrivare già questa settimana, ha continuato l’emittente, aggiungendo che i tempi della consegna effettiva non sono ancora chiari e normalmente ci vogliono diversi mesi per addestrare le truppe a utilizzare i carri armati in modo efficace. L’obiettivo è quello di respingere l’offensiva di Mosca attesa nelle prossime settimane e fare svoltare il conflitto.

Ma sull’invio dei tank arriva il contrattacco di Mosca: i tank, dice il portavoce del Cremlino Peskov, “bruceranno nello stesso modo degli altri”. “Sono convinto che molti specialisti comprendano l’assurdità” di inviare i carri armati in Ucraina, ha detto Peskov. “Sotto l’aspetto tecnologico – ha aggiunto il portavoce – questo è un piano abbastanza fallimentare, e soprattutto una chiara sopravvalutazione del potenziale che andrà ad aggiungersi alle forze armate ucraine”. “Tutto questo – ha affermato ancora – ricadrà prima di tutto sulle spalle di quelli che in Europa pagano le tasse mentre gli americani come sempre come minimo non subiranno perdite, ma molto probabilmente ne trarranno profitto“. Sul fronte militare russo, invece, la Marina ha testato con successo il missile ipersonico Zirkon: ha lunga gittata ed è in grado di procedere ad altissima velocità e di accelerare fino a oltre 9mila Km l’ora, il che lo rende praticamente irraggiungibile per le difese aeree. E’ in grado di trasportare una testata nucleare.

“Mobilitati ucraini deportati dai russi” – Oltre all’invio degli Abrams, scrive il New York Times, il Pentagono ha annunciato che aumenterà di sei volte la produzione di proiettili da 155 millimetri, quelli di cui le forze ucraine hanno più bisogno fino ad arrivare a 90mila al mese in due anni. Si tratta di un livello di produzione che non si vedeva dai tempi della guerra di Corea. Il piano prevede l’investimento di miliardi di dollari, la creazione di nuovi impianti di produzione e il coinvolgimento di più produttori. Un incremento di aiuti militari per fronteggiare la nuova, e prossima, offensiva del Cremlino. “La Russia si sta preparando a una nuova ondata di attacchi con le forze che può mobilitare – ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky -. Gli occupanti stanno già aumentando la pressione a Bakhmut, Vuhledar e in altre direzioni. E vogliono aumentare la pressione su scala più ampia. Per non riconoscere l’errore dell’aggressione, la Russia vuole impiegare più persone e attrezzature nei combattimenti”. Per incrementare il numero di uomini da inviare sul campo di battaglia, la Russia, scrive Ukrainska Pravda, riportando quanto dichiarato dall’Amministrazione militare del Lugansk, ha iniziato a mobilitare uomini ucraini che erano stati precedentemente deportati dai territori temporaneamente occupati dell’Ucraina. “Questo è uno dei motivi della decisione presa dal governo russo di rilasciare passaporti nel luogo di residenza”, spiega l’amministrazione regionale. I russi continuano anche a reclutare cittadini ucraini detenuti che sono stati portati con la forza nelle carceri russe. Una notizia confermata anche da Kyiv Indipendent, che imputa questa pratica ai mercenari del gruppo Wagner. “In particolare, a Krasnodar, è in corso un reclutamento attivo”, ha scritto lo Stato maggiore in un aggiornamento su Facebook. Secondo lo stato maggiore, coloro che stanno scontando condanne per reati gravi sono vittime di forti pressioni per unirsi alla guerra contro l’Ucraina.

Mosca testa missile ipersonico – La Marina russa ha testato con successo il suo nuovo missile ipersonico Zirkon mediante simulazione al computer durante una manovra nell’Oceano Atlantico. Ad annunciarlo è stato il ministero della Difesa di Mosca, precisando che il test è avvenuto durante un’esercitazione della fregata Ammiraglio Gorshkov nella parte occidentale dell’Oceano Atlantico. La simulazione ha avuto successo, ha riferito il comandante Igor Kromal in un video diffuso dal ministero. Il video mostra solo l’apertura del portello del missile dopo il comando. La traiettoria è stata poi tracciata sugli schermi. Lo Zirkon è un missile marino con lunga gittata in grado di procedere ad altissima velocità e di accelerare fino a oltre 9mila Km l’ora, il che lo rende praticamente irraggiungibile per le difese aeree. E’ in grado di trasportare una testata nucleare. È a disposizione solo dall’inizio di gennaio. Dopo l’ammiraglio Gorshkov, altre fregate russe devono essere equipaggiate con il missile da crociera.

Ambasciatore russo in Usa: “Distruggeremo gli Abrams” – Per conto di Mosca, intanto, parla l’ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, sottolineando che Washington vuole infliggere alla Russia una “sconfitta strategica”, e che le forze armate russe distruggeranno i carri armati M1 Abrams di fabbricazione statunitense e altri equipaggiamenti militari della Nato se verranno forniti all’Ucraina. “Per tutta la durata della crisi ucraina, l’amministrazione (Usa, ndr) ha ripetutamente utilizzato la tecnica di pubblicare informazioni sui media alla vigilia di importanti consegne di armi e di attrezzature al regime di Kiev. L’analisi dell’intera sequenza delle azioni di Washington mostra che gli americani stanno costantemente alzando l”asticella’ dell’assistenza militare al loro governo fantoccio. Questo è particolarmente chiaro quando le Forze Armate russe ottengono nuove vittorie e liberano con sicurezza il territorio della Russia dalla minaccia nazista”, ha detto l’ambasciatore rispondendo a una domanda sulla prevista consegna dei carri armati Usa a Kiev. “Se verrà presa la decisione di trasferire a Kiev gli M1 Abrams, i carri armati americani saranno senza dubbio distrutti come tutti gli altri equipaggiamenti militari della Nato“, ha aggiunto: “Ovviamente, Washington sta deliberatamente cercando di infliggerci una sconfitta strategica”.

Volker: “L’invio dei tank può essere la svolta” – Il nodo dell’invio dei carri armati risulta cruciale anche secondo l’ex ambasciatore statunitense alla Nato, Kurt Volker, intervistato dal quotidiano La Repubblica. “La fornitura dei carri armati può diventare la svolta che metterà Kiev in condizione di vincere la guerra. Primo, tutti anticipano che i russi tenteranno una grande offensiva in primavera. Non credo andrà bene, ma ci proveranno. Perciò i carri aiuteranno gli ucraini a respingerla. Secondo, Kiev vuole andare alla controffensiva, tra primavera ed estate, per tagliare il corridoio di terra che mette in comunicazione i territori occupati dalla Russia e la Crimea. Punta su Mariupol, Azov, e magari riprendere più posizioni nel Donbass. Ha bisogno di armamenti pesanti per farlo. Terzo, la gente è preoccupata che se la guerra durerà a lungo, diventerà più difficile sostenere i finanziamenti. Perciò c’è la sensazione di dover aiutare gli ucraini a ottenere presto una svolta”.

“Negativo l’invio dei Leopard per le capacità di difesa della Germania” – La fornitura di carri armati Leopard 2 all’Ucraina avrà un impatto negativo sulla capacità di difesa della Germania. Lo ha dichiarato il presidente dell’Associazione della Bundeswehr, Andre Wuestner, sul canale televisivo tedesco Zdf. Come riporta l’agenzia russa Tass, Wuestner ha osservato che questo è “un bene per l’Ucraina, ma un male per la prontezza al combattimento della Bundeswehr”. Il governo, ha detto, deve rafforzare l’industria della difesa in Germania, se vuole “sostenere non solo l’Ucraina, ma anche la propria capacità di difesa. La verità è che da febbraio distribuiamo armi e munizioni. Allo stesso tempo, siamo ancora in uno stato di caduta libera. Non abbiamo ancora ottenuto cambiamenti per quanto riguarda la nostra capacità di difesa”. L’Associazione della Bundeswehr è un’organizzazione indipendente che rappresenta gli interessi di 200mila soldati e riservisti attivi e in pensione.