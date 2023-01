Era in coda per entrare alla discoteca The Beach, a Torino, quando la bicicletta lo ha colpito. È arrivata dall’alto, scagliata dalla balconata dei Murazzi, e lo ha colpito in piena testa. Ora Mauro, studente 23enne originario di Palermo, è intubato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione del Cto. È stato operato per stabilizzare le lesioni subite alle vertebre cervicali. L’incidente è avvenuto intorno all’una di notte del 21 gennaio, non si sa chi abbia lanciato la bici dalla passeggiata soprastante.

Insieme a Mauro davanti al locale c’erano altri amici. “Eravamo arrivati da pochi minuti – racconta alla Stampa un amico del 23enne -. La situazione di fronte al locale era tranquilla. All’improvviso ci è piombata addosso quella bicicletta. Io sono stato colpito di striscio, a una spalla, lui in testa”. Mauro è al quinto anno dell’università, studia medicina. La bicicletta che lo ha colpito è una di quelle che si noleggiano in città. Ha la pedalata assistita ed è più pesante delle normali bici perché ha un motorino elettrico, per un totale di circa 15 chili. È stata scagliata dalla balconata di Lungo Po Cadorna. La caduta è stata parzialmente attutita da un tendone, allestito all’ingresso della discoteca per proteggere dalla pioggia i clienti che fanno la fila per entrare.

I carabinieri, a lavoro sul caso, stanno cercando il responsabile. Forse si tratta di un gruppo di ragazzi. Questo è ciò che filtra dalla prima analisi dalle immagini registrate quella notte da una telecamera di sorveglianza poco distante. Secondo quanto raccolto dai militari, poco prima dell’una i buttafuori del locale hanno discusso con un ragazzo che era stato respinto all’ingresso. Un’ipotesi è che il gesto folle possa essere stato commesso proprio dal giovane. Una sorta di vendetta contro il locale che non lo aveva fatto entrare.